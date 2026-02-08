Salzburg

Skitourengeher (65) stirbt nach Zusammenstoß in Maria Alm

ödlicher Zusammenstoß auf der Piste: 65-jähriger Skitourengeher kam bei Kollision ums Leben.
08.02.26, 10:31

Im Skigebiet Maria Alm (Pinzgau) ist am Samstag ein 65-jähriger Skitourengeher beim Zusammenstoß mit einem Skifahrer so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag.

Der Pinzgauer war gegen Mittag im Bereich der Schwarzeckalmabfahrt bergauf unterwegs, als er mit dem die Piste abfahrenden 20-Jährigen aus dem Pongau kollidierte. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Christian-Doppler-Klinik nach Salzburg geflogen, wo der Mann später starb. Auch der Unfallgegner wurde so schwer verletzt, dass er auf dem Luftweg ins Krankenhaus Schwarzach transportiert werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Wie der Geschäftsführer der Aberg-Hinterthal-Bergbahnen, Siegfried Egger, sagte, hätten Mitarbeiter noch Erste Hilfe geleistet, den Zusammenstoß selbst aber nicht beobachtet. Auf der betreffenden Piste sei das Tourengehen bei Einhalten der Regeln erlaubt gewesen. Dort wo der Unfall passiert sei, hätte es aber alternativ auch die Möglichkeit gegeben, eine derzeit nicht geöffnete Piste für den Aufstieg zu nutzen.

kurier.at, Agenturen  | 

