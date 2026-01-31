Gericht entscheidet: Mozartkugel darf nicht mit "Originalrezept" beworben werden

Der Streit um die Herkunft der Mozartkugel in Salzburg geht weiter. Nachdem im Sommer 2025 Historiker Gerhard Ammerer ein Inserat in der Tageszeitung "Die Presse" vom 3. Februar 1881 über die "Salzburger Spezialität Mozartkugeln - handgefertigt von R. Baumann, Conditor, Salzburg" entdeckt hatte, bewarb dessen Nachfolger Holzermayr seine Mozartkugel mit "Nach dem Originalrezept von 1880". Das darf er nun per - nicht rechtskräftigem - Gerichtsbeschluss nicht mehr.

Das Salzburger Landesgericht gab mit Beschluss vom 19. Jänner dem Antrag der Café-Konditorei Fürst auf eine einstweilige Verfügung gegen Holzermayr statt, bestätigte ein Gerichtssprecher der APA Berichte von "Presse" und "Salzburger Nachrichten" am Samstag. Der Beschluss sei noch nicht rechtskräftig. Die Konditorei Fürst verkauft die "Original Salzburger Mozartkugel" und wirbt dabei mit der Erfindung durch den Vorfahren Paul Fürst im Jahr 1890. Kein Originalrezept, keine Werbung damit Die Bezeichnung "nach dem Originalrezept von 1880" setze zwingend voraus, dass das Originalrezept aus dem Jahr 1880 bekannt sei, so das Gericht. Es sei jedoch bisher nicht vorgelegt worden. Das räume auch der Anwalt der Confiserie Holzermayr, Clemens Thiele, ein. Sprich: Wenn kein Originalrezept aus dem Jahr 1880 vorliege, könne das Produkt auch nicht so beworben werden.