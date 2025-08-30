Neuer Streit um Salzburger Mozartkugel: Wer hat's erfunden?

Über die Erfindung der Mozartkugel ist in Salzburg ein neuer Streit entbrannt, denn ein Historiker zweifelt nach einem Archivfund an der Urheberschaft der Konditorei Fürst, berichteten die "Salzburger Nachrichten" und "Die Presse" am Samstag. Es könnte zu einer weiteren rechtlichen Auseinandersetzung um die Erfindung der Süßigkeit kommen.

Die Konditorei Fürst verkauft die "Original Salzburger Mozartkugel" und wirbt dabei mit der Erfindung durch den Vorfahren Paul Fürst im Jahr 1890. Der Historiker Gerhard Ammerer, der an einem Buch über die Mozartkugel schreibt, entdeckte allerdings ein Inserat in der Tageszeitung "Die Presse" vom 3. Februar 1881 über die "Salzburger Spezialität Mozartkugeln - handgefertigt von R. Baumann, Conditor, Salzburg". Sogar ein Versand der Spezialität sei damals beworben worden Baumanns Geschäft war der Vorgänger der heutigen Confiserie Holzermayr am Alten Markt. "Damit ist eine Neubewertung der bisherigen Legendenbildung unumgänglich", so Ammerer in den "SN".