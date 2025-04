Mächtige Buche gefährdete nach Sturm Besucher im Kurpark

Der Föhnsturm, der am Donnerstag über Salzburg und weite Teile Oberösterreichs hinweggezogen ist, hat für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Auf Oberösterreichs Seen mussten einige Boote geborgen werden, mit insgesamt 70 Einsätzen mussten auch zahlreiche umgestürzte Bäume von der Feuerwehr entfernt werden.

Ebenfalls am Donnerstag ist ein Baum in Steinbach in OÖ auf eine Hochspannungsleitung gestürzt und hat einen Waldbrand ausgelöst, der aber rasch gelöscht werden konnte.