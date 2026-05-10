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Salzburg

Nach Leichenfund in Salzburg: Polizei gibt neue Details bekannt

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, heißt es bei der Exekutive. Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann.
10.05.2026, 15:42

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Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs in der Dunkelheit.

Nach dem Fund einer Leiche am Freitagabend im Salzachsee im Salzburger Stadtteil Liefering ist die Todesursache am Sonntag noch nicht bekannt gewesen. 

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Vermutlich handelte es sich aber nicht um eine Gewalttat. "Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Anzeichen von Fremdverschulden", sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Salzburg am Sonntagnachmittag auf Anfrage der APA.

Salzburg: Leiche aus Salzachsee geborgen, Todesursache unklar

Obduktion angeordnet

Bei dem Verstorbenen handle es sich um einen Mann aus Salzburg, bestätigte der Polizeisprecher. Die Leiche war am Freitag zwischen 20.00 und 21.00 Uhr entdeckt und von Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr aus dem Wasser geborgen worden. Von der Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion angeordnet, um Erkenntnisse über die Todesursache zu gewinnen.

Salzburg
Agenturen, sta  | 

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