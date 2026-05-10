Nach Leichenfund in Salzburg: Polizei gibt neue Details bekannt

Nach dem Fund einer Leiche am Freitagabend im Salzachsee im Salzburger Stadtteil Liefering ist die Todesursache am Sonntag noch nicht bekannt gewesen.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Vermutlich handelte es sich aber nicht um eine Gewalttat. "Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Anzeichen von Fremdverschulden", sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Salzburg am Sonntagnachmittag auf Anfrage der APA.