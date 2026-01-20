Lawinenunglück in Salzburg: "Ein Restrisiko bleibt immer"

Nach dem Lawinenabgang am Großarl mit vier Todesopfern am Wochenende meldete sich der Österreichische Alpenverein Dienstagabend mit einer Zusammenfassung der tragischen Ereignisse. Die Opfer des Unglücks waren Mitglieder des Vereins, die im Salzburger Pongau einen Weiterbildungskurs machen wollten und von einer Berg- und Skiführerin begleitet wurden.

"Von voreiliger Kritik absehen"

"Wir sind dabei, das Geschehene aufzuarbeiten und genau zu erheben, wie es dazu gekommen ist", betonte Jörg Randl, Leiter der Abteilung Bergsport - und bat gleichzeitig auch um Zurückhaltung: "Wir möchten dafür plädieren, das Ergebnis der Ermittlungen abzuwarten und von voreiligen Beurteilungen oder Kritiken abzusehen."