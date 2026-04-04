Ein Toter nach Lawinenabgang in den Schladminger Tauern

In den Schladminger Tauern im Salzburger Lungau ist ein vermisster Skitourengeher nach einem Lawinenabgang tot geborgen worden. Der Mann, ein offenbar etwa 40-jähriger Urlauber, war seit Freitagnachmittag vermisst worden. Er dürfte auf der Plattenspitze (2.294 Meter) von einem Schneebrett mitgerissen und rund 2,5 Meter tief verschüttet worden sein. Ein Lawinenverschüttetensuchgerät führte er nicht mit sich.

Bereits am Freitagabend hatten rund 15 Bergretter nach dem Vermissten gesucht, den Einsatz jedoch wegen der einbrechenden Dunkelheit abgebrochen. Am Unfallort wurde ein großer Lawinenkegel entdeckt, in den eine Spur hinein-, aber nicht mehr herausführte. Am Samstag wurde die Suche mit einem Großaufgebot fortgesetzt. Insgesamt standen 60 bis 70 Bergretter aus dem Lungau und Pongau, sechs Suchhunde sowie Kräfte der Alpin- und Flugpolizei im Einsatz.