Salzburger verlor bei Anlagebetrug 280.000 Euro

Ein 60-jähriger Mann ist in Salzburg Opfer von Anlagebetrügern geworden. Der Flachgauer wurde im Vorjahr von einer vermeintlichen Finanzdienstleisterin überzeugt, Geld in angeblich lukrative Handelsplattformen und Kryptowährungsbörsen zu investieren.

Ab Dezember 2025 überwies er insgesamt 278.000 Euro auf verschiedene Konten in Litauen, Malta, Hongkong und Singapur. Jedoch handelte es sich bei den Plattformen um betrügerische Internetseiten. Die Ermittlungen laufen.