Nach KURIER-Bericht: Welle der Hilfsbereitschaft für todkranke Mutter

In diesen Tagen und Wochen will Katharina Köck noch so viel wie möglich regeln für ihren Sohn Tristan. Wo der 5-Jährige bleiben wird, wenn sie nicht mehr für ihn sorgen kann, ist nach wie vor ungewiss. Der Vater des Buben liegt nach mehreren Schlaganfällen 2023 im Wachkoma und wird in einem Pflegeheim betreut.