In Hotels: 65-Jähriger nach 13 Einbrüchen in Salzburg und Tirol gefasst

Ein 65-jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde am 16. Februar bei einem Hoteleinbruch auf frischer Tat festgenommen. Nach Ermittlungen des Landeskriminalamts Salzburg steht der Mann im Verdacht, für eine Serie von mindestens 13 Einbruchsdiebstählen in Salzburg und Tirol verantwortlich zu sein.

Vorwiegend Hotels im Visier

Der Tatverdächtige soll es vorwiegend auf Hotelbetriebe abgesehen haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Verdächtige allein gehandelt und sich gewaltsam Zutritt zu den Objekten verschafft haben, indem er Türen und Fenster aufhebelte. Dem Beschuldigten werden Einbrüche in Hotelrezeptionen und Schaufensterbereiche zur Last gelegt. Zudem steht er im Verdacht, im Pinzgau zwei Einschleichdiebstähle begangen zu haben. In einem weiteren Fall soll ein an einen Hotelbetrieb angeschlossener Shop Ziel eines Einbruchs gewesen sein. Dem Tatverdächtigen wird außerdem ein Ladendiebstahl zugerechnet.

Ermittlungen dauern an

Der 65-Jährige, der laut Polizei bereits einschlägig vorbestraft ist, befindet sich derzeit in der Justizanstalt Innsbruck in Haft. Ein Teil des mutmaßlichen Diebesgutes konnte im Zuge der Ermittlungen sichergestellt werden. Das Landeskriminalamt Salzburg setzt die Ermittlungen fort und prüft, ob dem Verdächtigen möglicherweise weitere Straftaten zugeordnet werden können.