Hochkönig: Gruppe von Touristen aus Bergnot gerettet

Am Hochkönig (2.941 Meter) hat die Bergrettung in der Nacht auf Montag sechs Bergsteiger aus Litauen geborgen. Die Gruppe hatte eine Rundtour über das am Gipfel des Berges errichtete Matrashaus unternommen und wollte über das steile und steinschlaggefährdete Birgkar ins Tal absteigen.

Dazu waren die Litauer aber unzulänglich ausgestattet. Sie waren nur mit Turnschuhen und ohne Helm unterwegs und konnten in gut 2.780 Metern Höhe vor einem steilen Schneefeld nicht mehr weiter.