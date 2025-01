Handel mit 100 Kilo Drogen: Vier Männer in Salzburg verurteilt

Im Prozess um den Handel mit 100 Kilogramm Drogen sind am Mittwoch am Landesgericht Salzburg alle vier Beschuldigten anklagekonform verurteilt worden.

Die beiden Salzburger haben der Anklage der Staatsanwaltschaft Salzburg zufolge die verschiedenen Drogen - es handelt sich um Cannabiskraut, Cannabisharz, MDMA/Ecstasy, Kokain und um zumindest 14.400 Stück suchtgifthaltige Beruhigungstabletten - von Deutschland nach Salzburg eingeführt haben.

Drogen wurden an Packstationen nach Bayern geliefert

Das Suchtgift wurde laut Anklage im Darknet bestellt und in Paketsendungen von Ostdeutschland an Packstationen in Freilassing beziehungsweise Berchtesgaden nach Bayern geliefert. Dort sollen sie vorwiegend von den zwei Hauptbeschuldigten abgeholt und nach Salzburg gebracht worden sein.