Sechsmal auf Frau eingestochen: 17 Jahre Haft für Ex in Linz

Ein 25-Jähriger, der Ende August 2024 in Linz-Ebelsberg seine Ex-Freundin mit sechs Messerstichen lebensbedrohlich verletzt haben soll, musste sich am heutigen Mittwoch wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten.

Er wurde zu 17 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Alle Geschworenen waren sich rasch einig, dass der Mann im Sinne der Anklage schuldig zu sprechen sei. Der Richter begründete die 17 Jahre Freiheitsstrafe mit der Schwere der Tat, mildernd wurden dem Angeklagten sein reumütiges Geständnis sowie seine Unbescholtenheit sowohl in Österreich als auch in seiner Heimat Serbien angerechnet. Der Verteidiger kündigte Berufung gegen die hohe Strafe an, der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab.