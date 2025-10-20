Salzburg: Mehrere betrunkene Lenker und ein Raser gestoppt
Zusammenfassung
- Polizei Salzburg zog am Wochenende mehrere alkoholisierte Autofahrer und einen Raser mit 132 km/h im Ortsgebiet aus dem Verkehr.
- Unfälle mit Verletzten ereigneten sich unter anderem durch einen betrunkenen Radfahrer und einen Quadfahrer ohne Zulassung.
- Mehrere Führerscheine wurden abgenommen, Fahrzeuge wegen technischer Mängel oder überhöhter Geschwindigkeit beschlagnahmt.
Die Salzburger Polizei zog am Wochenende mehrere Autolenker aus dem Verkehr, die entweder betrunken oder viel zu schnell unterwegs waren. In einigen Fällen kam es auch zu Unfällen mit Verletzten.
Betrunken und abgefahrene Reifen
Bereits Freitagnachmittag wurde ein 43-Jähriger in Mauterndorf (Bezirk Tamsweg) angehalten: Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,9 Promille, Führerschein hatte der Mann allerdings keinen. Sein Auto wies nach Angaben der Polizei technische Mängel auf, so waren die Reifen abgefahren und die Begutachtungsplakette war abgelaufen.
In der Stadt Salzburg wurde Samstagnacht ein 20-jähriger Pkw-Lenker angehalten: Der Probeführerscheinbesitzer lenkte unter Drogeneinfluss, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Montag mitteilte. Seinen Führerschein ist er vorläufig los.
Radler war betrunken
Auf der Postalmstraße (Bezirk Salzburg-Umgebung) kam es Sonntagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem 28-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden und einem E-Bike-Fahrer: Der 28-Jährige soll mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Quad bergwärts gefahren sein, als er in einer unübersichtlichen Kurve mit dem 57-jährigen Radler aus dem Tennengau kollidierte. Der Mann hatte rund ein Promille Alkohol im Blut,er wurde unbestimmten Grades verletzt und ins UKH Salzburg gebracht. Beide Lebker wurden angezeigt.
Sonntagabend verlor schließlich ein 23-Jähriger aus dem Pinzgau zwischen Maishofen und Zell am See die Kontrolle über seinen Wagen: Er kam von der fahrnbahn ab und krachte gegen einen Baum - der Alkoholtest ergab 1,4 Promille.
Rasender Motorradfahrer
In Niedernfritz (Bezirk St. Johann im Pongau) ertappte die Polizei einen Raser: Der Motorradfahrer war auf der B99 im Ortsgebiet mmit 132 km/h unterweg. Sein Führerschein wurde abgenommen, das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.
