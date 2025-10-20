Salzburg: Mehrere betrunkene Lenker und ein Raser gestoppt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Salzburger Polizei zog am Wochenende mehrere Autolenker aus dem Verkehr, die entweder betrunken oder viel zu schnell unterwegs waren. In einigen Fällen kam es auch zu Unfällen mit Verletzten. Betrunken und abgefahrene Reifen Bereits Freitagnachmittag wurde ein 43-Jähriger in Mauterndorf (Bezirk Tamsweg) angehalten: Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,9 Promille, Führerschein hatte der Mann allerdings keinen. Sein Auto wies nach Angaben der Polizei technische Mängel auf, so waren die Reifen abgefahren und die Begutachtungsplakette war abgelaufen.

In der Stadt Salzburg wurde Samstagnacht ein 20-jähriger Pkw-Lenker angehalten: Der Probeführerscheinbesitzer lenkte unter Drogeneinfluss, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Montag mitteilte. Seinen Führerschein ist er vorläufig los. Radler war betrunken Auf der Postalmstraße (Bezirk Salzburg-Umgebung) kam es Sonntagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem 28-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden und einem E-Bike-Fahrer: Der 28-Jährige soll mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Quad bergwärts gefahren sein, als er in einer unübersichtlichen Kurve mit dem 57-jährigen Radler aus dem Tennengau kollidierte. Der Mann hatte rund ein Promille Alkohol im Blut,er wurde unbestimmten Grades verletzt und ins UKH Salzburg gebracht. Beide Lebker wurden angezeigt.