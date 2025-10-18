Niederösterreich

Führerschein-Neuling als Raser auf Südautobahn in NÖ gestoppt

Autobahn in der Nacht.
Der 20-Jähriger war mit 169 Stundenkilometer in einem 80er-Abschnitt unterwegs. Das Auto wurde beschlagnahmt.
18.10.25, 11:33
Auf der Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Graz ist am Freitagnachmittag ein Führerschein-Neuling im Bereich Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) aus dem Verkehr gezogen worden.

Der junge Lenker war mit durchschnittlich 169 Stundenkilometer in einem Abschnitt gemessen worden, in dem nur 80 km/ erlaubt gewesen wären.

Eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel nahm dem Wiener den Führerschein vorläufig ab und beschlagnahmten vorerst den Wagen, berichtete die Polizei.

