Führerschein-Neuling als Raser auf Südautobahn in NÖ gestoppt
Der 20-Jähriger war mit 169 Stundenkilometer in einem 80er-Abschnitt unterwegs. Das Auto wurde beschlagnahmt.
Auf der Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Graz ist am Freitagnachmittag ein Führerschein-Neuling im Bereich Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) aus dem Verkehr gezogen worden.
Der junge Lenker war mit durchschnittlich 169 Stundenkilometer in einem Abschnitt gemessen worden, in dem nur 80 km/ erlaubt gewesen wären.
Eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel nahm dem Wiener den Führerschein vorläufig ab und beschlagnahmten vorerst den Wagen, berichtete die Polizei.
Kommentare