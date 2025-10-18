Stoppschild hielt buchstäblich Alko-Lenker im Mühlviertel auf
Der Fahrer hatte 1,94 Promille im Blut. Eine Stopp-Tafel beendete buchstäblich die Alkofahrt.
Ihrem Namen gerecht geworden ist in der Nacht auf Samstag eine Stopptafel in Katsdorf (Bezirk Perg). Ein 29-Jähriger Alkolenker hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und krachte an einer Kreuzung gegen das "Halt"-Verkehrszeichen.
"Weil eine Stopp-Tafel nicht zur Seite weichen wollte", wie die Polizei in ihrem Bericht anmerkte, hielt sie die Alkofahrt buchstäblich auf.
Das Verkehrszeichen wurde bei dem Crash schwer beschädigt. Die alarmierte Polizei fand den Betrunkenen in seinem Auto auf einem Parkplatz nebenan. Zeugen des Unfalls hatten den Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung währenddessen immer wieder am Wegfahren gehindert. Ein Alkotest ergab 1,94 Promille.
