Stoppschild hielt buchstäblich Alko-Lenker im Mühlviertel auf

Ihrem Namen gerecht geworden ist in der Nacht auf Samstag eine Stopptafel in Katsdorf (Bezirk Perg). Ein 29-Jähriger Alkolenker hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und krachte an einer Kreuzung gegen das "Halt"-Verkehrszeichen.

"Weil eine Stopp-Tafel nicht zur Seite weichen wollte", wie die Polizei in ihrem Bericht anmerkte, hielt sie die Alkofahrt buchstäblich auf.