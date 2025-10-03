Tempo 140 trotz 80er Limit: Polizei stoppt Raser auf A22
Der Lenker gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Er besaß außerdem keinen Führerschein.
Als ihn die Wiener Polizei wegen des auffällig lauten Auspuffs an seinem Opel anhalten wollte, hat ein 22-Jähriger am Donnerstagvormittag lieber Gas gegeben.
Der Serbe raste bei einem Limit von 80 km/h mit bis zu 140 über die A22 und gefährdete im dichten Verkehr andere Personen. Der Mann, er besitzt keinen Führerschein, wurde schließlich gestoppt und vorläufig festgenommen, berichtete die Exekutive am Freitag.
