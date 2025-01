Frau starb bei Verkehrsunfall im Flachgau: 26-Jähriger verurteilt

Ein 26-Jähriger ist am Dienstag bei einem Prozess in Salzburg wegen fahrlässiger Tötung und Imstichlassens einer verletzten Person zu einem Jahr teilbedingter Haft , davon vier Monate unbedingt, verurteilt worden.

Er soll am 17. Juni 2023 in Mattsee (Flachgau) eine Fußgängerin mit seinem Pkw touchiert haben und davongefahren sein. Laut Strafantrag blieb die 19-Jährige auf der Fahrbahn liegen und wurde von einem nachkommenden, unbekannten Pkw-Lenker tödlich überrollt .

Das Urteil, das im Sinne des Strafantrages ausgesprochen wurde, ist nicht rechtskräftig. Verteidiger Carl Handlechner meldete volle Berufung an. Staatsanwalt Florian Weinkamer kündigte eine Strafberufung an.

Laut dem Staatsanwalt hat der damals 24-jährige Oberösterreicher aus dem Bezirk Braunau den nächtlichen Unfall auf der L101 wegen fehlender Aufmerksamkeit verursacht. Noch verhängnisvoller sei sein Verhalten nach der Kollision gewesen. "Der Lenker hat sich nicht vergewissert, ob jemand zu Schaden gekommen ist", sagte Weinkamer bei dem Prozess am Landesgericht Salzburg. Bei einem Aufprall mit einer Geschwindigkeit von etwa 70 km/h sei zumindest von einer einfachen Körperverletzung auszugehen. Der Beschuldigte habe es unterlassen, die Unfallstelle abzusichern und der Flachgauerin, die zu Boden geschleudert worden sei, Erste Hilfe zu leisten. Ein zweites Fahrzeug habe die Frau dann überrollt. Sie sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Der bisher unbescholtene Angestellte stellte sich erst einen Tag darauf der Polizei. Er gab an, einen Knall wahrgenommen zu haben und habe vermutet, dass ein Vogel gegen den Wagen geflogen sein könnte. Zu Einzelrichterin Anna-Sophia Hofer sagte er heute, er habe einen Klacks gehört und sich zu diesem Zeitpunkt nichts dabei gedacht. Erst als er am nächsten Tag den beschädigten Außenspiegel gesehen und im Internet die Schlagzeilen gelesen habe, habe er den Unfall mit seiner Person assoziiert. "Wenn ich gemerkt hätte, dass ich einen Menschen touchiert habe, wäre ich sofort stehen geblieben", beteuerte er. Im Laufe der Verhandlung zeigte er sich schließlich zum Vorwurf der fahrlässigen Tötung geständig.

Die Richterin konfrontierte den Angeklagten damit, dass auch Beschädigungen am Seitenfenster des BMWs und im Bereich der hinteren, rechten Türe festgestellt wurden. "Das ist mit Ihrer Darstellung eines Klacks nicht in Einklang zu bringen. Das muss ein lauter Knall gewesen sein", gab sie zu bedenken.

Der Angeklagte, der sich in psychologischer Behandlung befindet, müsse jetzt die posttraumatischen Erlebnisse verarbeiten, "er ist ja selbst Opfer", sagte der Verteidiger. Der Privatbeteiligtenvertreter forderte für neun Angehörige der Verunglückten jeweils 40.000 Euro Schmerzensgeld aufgrund eines "Schockzustandes", das der Verteidiger jedoch nicht anerkannte.

Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem zweiten Wagen um einen Pkw Nissan Pulsar handeln könnte. Die Suche nach dem Lenker ist bisher erfolglos verlaufen. Auch ein kurzer Beitrag in der deutschen TV-Sendung "Aktenzeichen XY.....Ungelöst" am 6. November 2024 brachte keine Hinweise.

Die Richterin hat mehrere Zeugen einvernommen. Eine Zeugin schilderte, sie habe während ihrer Autofahrt eine Person neben der rechten Fahrbahn sitzend gesehen. Nachdem sie vorbeigefahren war, sei sie umgekehrt und bei einer Abzweigung stehengeblieben, um die Polizei zu rufen. Da habe sie beobachtet, wie die Person von einem Auto, das in deren Richtung unterwegs war, in die Luft geschleudert und kurz darauf von einem zweiten Auto überrollt worden sei.

Richterin: Unfall durch Aufmerksamkeitsfehler verursacht

In ihrer Urteilsbegründung führte die Richterin aus, dass der Angeklagte den Unfall aufgrund eines Aufmerksamkeitsfehlers verursacht habe. Zeugen hätten ungewöhnliche und laute Geräusche wahrgenommen. Der Aufprall an dem Wagen habe nach objektiver Spurenlage nicht bloß einen "Klacks verursacht. Der Beschuldigte wäre zur Nachschau verpflichtet gewesen. "Das Ganze kann nicht an ihnen vorbeigegangen sein", sagte sie zu dem Angeklagten. Das Delikt "Imstichlassen eines Verletzten" wiege schwerer, der Strafrahmen reiche hier bis zu drei Jahren Haft. Die Privatbeteiligtenansprüche hat die Richterin auf den Zivilweg verwiesen.