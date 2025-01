Salzburg: Polizei nahm Verdächtigen nach Mord an Möbelpacker fest

Der 35-Jährige war zunächst nach einem Einbruch Ende 2024 ausgeforscht und erkennungsdienstlich behandelt worden. Nun führte ein Abgleich seiner DNA in der nationalen DNA-Datenbank zu einer Übereinstimmung mit Spuren am Tatort. Der Salzburger wurde am 10. Jänner festgenommen und sitzt in U-Haft.

Laut Polizei bestreitet der Verdächtige jegliche Beteiligung am Tötungsdelikt und machte zuletzt von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes sollen sich nun insbesondere auf die Klärung des Tatherganges und die Ergründung eines Tatmotivs konzentrieren.