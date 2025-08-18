FPÖ-Landesrat tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück

Der seit Mitte Mai krankheitsbedingt abwesende Salzburger Soziallandesrat Christian Pewny (FPÖ) wird nicht mehr in die Politik zurückkehren. Wie die freiheitliche Landeshauptfraustellvertreterin Marlene Svazek am Montag nach einem Gespräch mit dem 58-Jährigen informierte, werde Pewny aus gesundheitlichen Gründen seine Regierungsfunktion und alle anderen politischen Ämter niederlegen. Der offizielle Wechsel in der Landesregierung soll am 1. Oktober 2025 erfolgen.

Bis dahin wird Svazek wie schon in den vergangenen Monaten das Ressort interimistisch weiterführen. Pewnys Nachfolge soll noch im September geregelt werden, ernsthafte Gespräche hätten bis dato aber noch nicht stattgefunden. Sie selbst werde nach dem 1. Oktober keine Kompetenzen mehr aus Pewnys aktueller Ressortzuständigkeit übernehmen, sagte Svazek.