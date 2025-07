Die Veranstaltung hätte im Juni in Kitzbühel stattfinden sollen, musste aber wegen des Grazer Amoklaufs verschoben werden. Am Programm steht die Wiederwahl von Herbert Kickl.

Nach Verschiebung: FPÖ-Parteitag findet am 27. September in Salzburg statt

Nach der wegen des Amoklaufs in einer Grazer Schule erfolgten Absage des Parteitags im Tiroler Kitzbühel trifft sich die FPÖ nun in Salzburg. Die geplante Wiederwahl von Herbert Kickl als Bundesparteichef soll nun am 27. September stattfinden, teilte die Partei am Freitag via Aussendung mit.

Eigentlich hätte der Parteitag bereits am 14. Juni stattfinden sollen. Allerdings wurde die Veranstaltung aufgrund des Amoklaufs kurzfristig abgesagt. Die Delegierten treffen sich nun im Messezentrum in Salzburg. Kickls Parteivorsitz gilt offiziell als unbestritten. Gerüchten, wonach er sich nach Kärnten zurückziehen und die dortige Landespartei übernehmen soll, erteilte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker am Donnerstag eine Absage.