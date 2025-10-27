Aufmerksamer Passant half Polizei in St. Gilgen einen Autoeinbrecher zu schnappen

Ein Zeuge meldet am Nachmittag des 26. Oktober eine verdächtige Wahrnehmung zu einem Pkw Einbruch auf einem Parkplatz eines Hotels in St. Gilgen .

Ein vorerst unbekannter Mann hatte die Heckscheibe eines abgestellten Pkws eingeschlagen und daraus zwei Koffer und eine Tasche gestohlen.

Fahndung

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei im besagten Bereich wurde eingeleitet. Die Polizisten konnten das Fluchtfahrzeug kurz darauf im Gemeindegebiet von Strobl anhalten. Der Verdächtige, ein 25-jähriger Georgier, zeigte sich bei der Einvernahme geständig. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.