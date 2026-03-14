Alkolenkerin bei Polizeikontrolle in Salzburg kaum ansprechbar

Mit 3,4 Promille Alkohol im Blut hat die Salzburger Polizei am Freitag in den Mittagsstunden eine 34-jährige Oberösterreicherin am Steuer ihres Wagens erwischt.

Die Frau aus dem oberösterreichischen Innviertel stand mit dem Auto auf einem Parkplatz in Anthering (Flachgau) und war kaum noch ansprechbar.