Salzburg

Alkolenkerin bei Polizeikontrolle in Salzburg kaum ansprechbar

Die 34-jährige Frau aus dem oberösterreichischen Innviertel hatte 3,4 Promille Alkohol im Blut.
14.03.2026, 11:10

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Eine Person hält ein Alkoholmessgerät in der Hand.

Mit 3,4 Promille Alkohol im Blut hat die Salzburger Polizei am Freitag in den Mittagsstunden eine 34-jährige Oberösterreicherin am Steuer ihres Wagens erwischt.

Die Frau aus dem oberösterreichischen Innviertel stand mit dem Auto auf einem Parkplatz in Anthering (Flachgau) und war kaum noch ansprechbar.

Fast 3 Promille im Blut: Lokführer verpasst Halt

Die Polizisten nahmen ihr den Führerschein ab und verständigten dann die Rettung, mit der die Betrunkene ins Krankenhaus gebracht wurde, informierte die Polizei am Samstag.

Salzburg
Agenturen  | 

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