Salzburg

78-jährige Tourengeherin in Salzburg überlebte 300 Meter Absturz

Schwerverletzte wurde geborgen und ins Klinikum Schwarzach geflogen.
25.04.2026, 13:21

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Rettungshubschrauber Martin 1

Eine 78 Jahre alte Skitourengeherin ist am Samstagvormittag beim Aufstieg zur 2.433 Meter hohen Glöcknerin oberhalb von Obertauern in Salzburg (Bezirk St. Johann im Pongau) 300 Meter abgestürzt.

Wie die Bergrettung berichtete, wurde die Schwerverletzte mittels Taubergung von einem Rettungshubschrauber aufgenommen und ins Klinikum Schwarzach geflogen. "Sie dürfte aufgrund der verharschten Schneedecke ins Rutschen gekommen sein", sagte Einsatzleiter Michael Koch.

Rettungshubschrauber Martin 1 im Einsatz

Der Rettungshubschrauber Martin 1 rettete die abgestürzte per Taubergung.

Die Begleiterin der abgestürzten Pongauerin alarmierte gegen 9.30 Uhr die Bergrettung. Der Unfall war unterhalb des Wildsees passiert. "Die Frau war gut ausgerüstet, sie trug auch Harscheisen und die Alarmierung durch ihre Begleiterin bzw. Rettungskette lief erfreulich rasch ab."

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Der Rettungshubschrauber "Martin 1" brachte die 78-Jährige nach der Taubergung zuerst zur Felseralm. Zehn Bergretter aus Obertauern und ein Bergrettungsarzt unterstützten bei der Erstversorgung. Danach wurde die Schwerverletzte ins Spital geflogen.

Salzburg Bergrettung
Agenturen  | 

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