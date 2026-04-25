78-jährige Tourengeherin in Salzburg überlebte 300 Meter Absturz

Eine 78 Jahre alte Skitourengeherin ist am Samstagvormittag beim Aufstieg zur 2.433 Meter hohen Glöcknerin oberhalb von Obertauern in Salzburg (Bezirk St. Johann im Pongau) 300 Meter abgestürzt.

Wie die Bergrettung berichtete, wurde die Schwerverletzte mittels Taubergung von einem Rettungshubschrauber aufgenommen und ins Klinikum Schwarzach geflogen. "Sie dürfte aufgrund der verharschten Schneedecke ins Rutschen gekommen sein", sagte Einsatzleiter Michael Koch.