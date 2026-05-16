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60.000 Euro weg: 26-Jähriger investierte in Online-Anlagebetrug
Der Mann war auf eine Werbung aufmerksam geworden. Das Geld landete auf Konten in Deutschland und Portugal.
Zusammenfassung
- 26-jähriger Salzburger investierte 60.000 Euro nach Online-Werbung in betrügerische Anlage.
- Das Geld wurde in mehreren Tranchen auf Konten in Deutschland und Portugal überwiesen.
- Der Mann erstattete Anzeige, die Polizei ermittelt wegen schweren Online-Anlagebetrugs.
Ein schwerer Online-Anlagebetrug ist am Freitag bei der Salzburger Polizei bekannt geworden. Ein 26-Jähriger war Anfang Mai über eine Unterhaltungsplattform auf eine Werbung aufmerksam geworden.
Diese versprach Gewinn durch das Überweisen von Geldern auf externe Konten.
Der Mann transferierte in mehreren Tranchen insgesamt 60.000 Euro auf Konten in Deutschland und Portugal. Am Freitag erstattete er dann Anzeige, die Ermittlungen liefen, berichtete die Polizei.
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