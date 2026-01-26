2 Lawineneinsätze in Salzburg: Bergrettung gefordert

In Salzburg haben am Montag zwei Schneebrettlawinen die Einsatzkräfte gefordert. In Sportgastein (Pongau) wurde ein Snowboarder abseits der Pisten von einem Schneebrett teilweise verschüttet. Er wurde laut Augenzeugen von seinen Begleitern ausgegraben und verschwand, ohne eine Meldung abzugeben.

Mehr als ein Dutzend Bergretter und Hundeführer hatten zuvor den Lawinenkegel nach möglichen Opfern abgesucht. Bei einer Lawine am Speiereck (Lungau) gab es keine Verschütteten.

Sportler hätten Meldung abgeben müssen

Wie der Einsatzleiter der Bergrettung Bad Gastein, Gerhard Kremser, mitteilte, hätten die drei Variantenfahrer den Lawinenkegel verlassen, ohne dies zu melden. Weil Sucheinsätze wie der heutige aber Einsatzkräfte unnötig blockieren, die eventuell an anderer Stelle dringend benötigt werden, hätten das Trio umgehend eine Meldung bei den Bergbahnen oder via Notruf abgeben sollen.