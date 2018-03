Rot-Grün beantragt U-Kommission zum Wiener Krankenhaus Nord

Dass sich die Koalition genau jetzt einigte, ist kein Zufall. „Das vergangene Wochenende hat den Letzten, die an der Notwendigkeit einer U-Kommission gezweifelt haben, die nötige Energie gegeben“, sagt der grüne Klubobmann David Ellensohn. Dass sich die zuständige Stadträtin zuletzt ebenfalls dafür aussprach, habe geholfen. Einen gewissen Zusammenhang räumt auch Michael Ludwig ein: „Die Ereignisse der letzten Tage haben mich darin bestärkt, dass eine U-Kommission sinnvoll ist“, sagt er.

Nach dem Bekanntwerden der Energetiker-Affäre war Sandra Frauenberger, die als Ablöse-Kandidatin im roten Regierungsteam gilt, am Montag mit der Forderung nach einer U-Kommission in die Offensive gegangen. Dem Vernehmen nach kam das nicht in allen Teilen der SPÖ gut an. Nicht zuletzt deshalb soll am Montag eine Sitzung eines Teils des SPÖ-Klubs, bei der die Umstrukturierung des Krankenanstaltenverbunds (KAV) besprochen wurde, äußerst turbulent verlaufen sein. Denn Frauenberger versuche mit der Flucht nach vorne aus den negativen Schlagzeilen zu kommen und schädige mit der nicht-akkordierten Vorgehensweise die Partei, heißt es.