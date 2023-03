Zwei Schwerverletzte bei Skiunfällen in Tirol

Zwei Schwerverletzte haben am Montag Skiunfälle in Tirol gefordert. Im Skigebiet Schlick 2000 in Fulpmes im Stubaital stieß ein 71-Jähriger mit einer unbekannten Skifahrerin zusammen und wurde dabei schwer verletzt. Im Skigebiet Wilder Kaiser in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) geriet ein 20-jähriger Niederländer über den Pistenrand hinaus, kollidierte mit einer Schneestange und kam in einem Graben zu liegen. Auch er erlitt schwere Verletzungen.