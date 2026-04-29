Bundeskriminalamt zu Online-Betrugsfällen: "Sehr schwer", Geld zurückzubekommen

Ein professionell organisiertes Betrugsnetzwerk mit hunderten Arbeitsplätzen, gefälschten Promi-Videos und Millionen-Schäden: In der "ZiB2" war dazu Reinhard Nosofsky, Leiter der Ermittlungen zu Betrug und Wirtschaftskriminalität im Bundeskriminalamt, zu Gast. Groß angelegt und organisiert Die Ermittler stießen in Tirana auf ein überraschend großes Setup. "Wir waren aber doch überrascht, dass es in dieser Dimension war und auch so straff durchorganisiert war", sagte Nosofsky. Insgesamt habe man "450 Arbeitsplätze vor" gefunden, mit Call Agents, IT-Experten sowie Finanz- und Personalmanagern. Vor Ort seien rund 80 Personen tätig gewesen.

Warum schlechte Fake-Videos reichen Trotz teils offensichtlicher Mängel bei den Deepfakes funktioniere der Betrug. "Ja, das schon, es ist offensichtlich nicht notwendig", erklärte Nosofsky auf die Frage, warum die Videos technisch so schlecht seien. Es reiche, "vertrauenswürdige Menschen aus der Öffentlichkeit" zu zeigen. Die Technik werde sich aber rasch verbessern, warnte er. 150 Opfer, hoher Schaden In Österreich gebe es aktuell 150 bekannte Opfer mit einem durchschnittlichen Schaden von 170.000 Euro. Der Ablauf sei meist ähnlich: Fake-Inserat auf Social Media, Dateneingabe, Anruf durch Call Agents. Zunächst würden kleine Beträge wie 250 Euro investiert, später immer mehr.