Zeitumstellung auf Sommerzeit: Wann wir an der Uhr drehen müssen

Alle Jahre wieder … stellt sich zumindest zweimal im Jahr die Frage: Wann beginnt jetzt nochmal die Sommer-, wann die Winterzeit? Und wann werden die Uhren umgestellt? Müssen die Zeiger eine Stunde vor- oder zurückgedreht werden?

Heuer beginnt die Sommerzeit in Österreich offiziell am Sonntag, den 29. März 2026. Um 2 Uhr nachts werden die Uhren auf 3 Uhr vorgestellt. Die Nacht ist damit um eine Stunde kürzer, dafür ist es am Abend länger hell.