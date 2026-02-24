Zeitumstellung auf Sommerzeit: Wann wir an der Uhr drehen müssen
Zusammenfassung
- Die Sommerzeit in Österreich beginnt 2026 am 29. März, die Uhren werden um 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt.
- Die Zeitumstellung erfolgt laut EU-Verordnung immer am letzten Sonntag im März, eine Abschaffung ist weiterhin nicht beschlossen.
- Am 25. Oktober 2026 endet die Sommerzeit, dann werden die Uhren wieder um eine Stunde zurückgestellt.
Alle Jahre wieder … stellt sich zumindest zweimal im Jahr die Frage: Wann beginnt jetzt nochmal die Sommer-, wann die Winterzeit? Und wann werden die Uhren umgestellt? Müssen die Zeiger eine Stunde vor- oder zurückgedreht werden?
Heuer beginnt die Sommerzeit in Österreich offiziell am Sonntag, den 29. März 2026. Um 2 Uhr nachts werden die Uhren auf 3 Uhr vorgestellt. Die Nacht ist damit um eine Stunde kürzer, dafür ist es am Abend länger hell.
Der Termin liegt heuer einen Tag vor dem Vorjahr, als die Zeitumstellung auf den 30. März fiel. Der Grund dafür ist simpel: Laut der seit dem Jahr 1996 gültigen EU‑Verordnung erfolgt die Umstellung stets am letzten Sonntag im März.
Alte Debatte, unveränderte Regel
Obwohl die Zeitumstellung in Europa regelmäßig politisch diskutiert wird, bleibt die geltende Regelung weiterhin bestehen. Die EU‑Mitgliedstaaten konnten sich bislang nicht auf ein gemeinsames Vorgehen zur Abschaffung der halbjährlichen Umstellung einigen. Daher bleibt vorerst mal alles wie gehabt.
Im Oktober ist es dann wieder soweit
Nach dem Wechsel zur Sommerzeit im März folgt der nächste Zeitsprung erst im Herbst: Am 25. Oktober 2026 werden die Uhren wieder um eine Stunde zurückgestellt. Dann beginnt die Normalzeit, umgangssprachlich auch Winterzeit genannt.
Kommentare