"Sehe keinen Sinn": Wird die Zeitumstellung bald abgeschafft?

Spanien will sich in der EU für die Abschaffung der Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit einsetzen. "Offen gesagt sehe ich darin keinen Sinn mehr", sagte Regierungschef Pedro Sánchez in einem Video, das er auf X veröffentlichte.

Zeitumstellung spart keine Energie

In Umfragen habe sich eine Mehrheit der Europäerinnen und Europäer gegen die Zeitumstellung ausgesprochen, sagte der Sozialist. Damit werde keine Energie gespart, sondern der biologische Rhythmus zwei Mal im Jahr durcheinandergebracht.