Neue Daten: In Österreich steht es schlecht um die Biodiversität

Um Österreichs Biodiversität ist es laut Analysen von WWF schlecht bestellt. Veröffentlichte Daten aus dem aktuellen Fauna-Flora-Habitat-Bericht (FFH-Bericht) der Bundesländer an die Europäische Kommission zeigen, dass 81 Prozent der geschützten Arten und 77 Prozent der Lebensräume in keinem guten Zustand sind. Die Natur- und Umweltschutzorganisation forderte am Donnerstag deshalb größere und bessere Schutzgebiete.

Die an Brüssel übermittelten Daten würden zwar auch leichte Verbesserungen zeigen, von einer grundlegenden Trendumkehr könne aber keine Rede sein. "Österreich investiert seit Jahrzehnten zu wenig in den Schutz von Arten und Lebensräumen. Deshalb kann das Natura 2000-Netzwerk seine volle Schutzwirkung bislang nicht entfalten", sagte WWF-Expertin Magdalena Bauer.

Am 21. Mai wird der Natura-2000-Tag gefeiert, das zusammenhängende Netz von Schutzgebieten innerhalb der Europäischen Union.