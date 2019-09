Wochenende wird größtenteils sonnig und spätsommerlich

Wer bereits Pläne hat das Wochenende draußen zu verbringen, kann sich freuen, besonders am Freitag und Sonntag wird es noch oft sonnig und spätsommerlich warm. Ab kommender Woche rechnen die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) jedoch mit erhöhter Sturmgefahr und nachhaltig kühlen Temperaturen im ganzen Land.

Der Freitag startet vor allem im Osten und Südosten noch mit ein paar Störungsresten der Nacht. Diese bringen aber keinen Niederschlag mehr. Nach deren Auflösung überwiegt insgesamt der Sonnenschein. Ein paar dünne hohe Schleierwolken stören nicht. Dichtere Wolken zeigen sich zeitweise lediglich im Nordosten oder auch in Osttirol und Oberkärnten. Die Wahrscheinlichkeit für Regen ist gering. Gegen Abend ziehen schließlich von Westen langsam erste Vorboten der nächsten Störung auf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zehn und 16 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen werden mit 19 bis 26 Grad erreicht.

Eine Kaltfront ist am Samstag für Österreich wetterbestimmend. Damit zeigt sich die Sonne neben vielen dichten Wolken nur selten. Während der Vormittagsstunden muss außerdem noch häufig mit Regen und Regenschauern gerechnet werden. Im Tagesverlauf verlagert sich der Niederschlag jedoch allmählich auf die Alpensüdseite und in den Südosten des Landes. Gleichzeitig steigen von Westen und Norden noch die Chancen auf Auflockerungen. Elf bis 17 Grad hat es in der Früh, bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf 14 bis 23 Grad. Am wärmsten ist es im Grazer Becken.