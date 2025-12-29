Wo es rund um den Jahreswechsel zu Staus und Sperren kommt

Zwischen 31.12.2025 und 1.1.2026 muss mit mehreren Sperren auf Österreichs Straßen gerechnet werden. Längere Verzögerungen bei der Ein- und Ausreise bleiben laut ARBÖ ebenfalls nicht aus.

Entlang der Ringstraße und am Franz-Josefs-Kai findet am letzten Tag des Jahres der 49. Silvesterlauf in Wien statt. Ab 10 Uhr kann der Ring zwischen Operngasse und Schottengasse nicht mehr befahren werden - weitere Sperren entlang der rund fünf Kilometer langen Laufstrecke erfolgen abschnittsweise von 10.30 bis 13 Uhr. Polizei und Einsatzkräfte regeln den Verkehr. Ausweichmöglichkeiten bestehen über die Vordere Zollamtsstraße, Am Stadtpark, Am Heumarkt, die Lothringer Straße, den Karlsplatz sowie über die Zweierlinie. Großräumiges Ausweichen über den Gürtel oder über die Obere und Untere Donaustraße beziehungsweise den Handelskai wird empfohlen.

Der öffentliche Verkehr ist ebenfalls vom Silvesterlauf betroffen. "Die Straßenbahnlinien D, 1, 2 und 71 werden zwischen 9:30 Uhr und 13:00 Uhr kurzgeführt oder umgeleitet. Die Autobuslinie 74A verkehrt nur zwischen St. Marx und Landstraße", so der ARBÖ-Informationsdienst. Silvesterläufe in weiteren Landeshauptstädten In der Linzer Innenstadt geht der "Hypo OÖ Silvesterlauf" über die Bühne. Die bis zu sechs Kilometer lange Strecke führt etwa über den Hauptplatz, den Taubenmarkt sowie angrenzende Straßenzüge. Mit temporären Sperren muss ab 14 Uhr bis zum Ende des Hauptlaufes gegen 16 Uhr gerechnet werden. Einschränkungen bei den Linien der Linz AG können ebenfalls auftreten.

Der Grazer Silvesterlauf beginnt um 13 Uhr im Bereich Mariahilferplatz Höhe Ökonomiegasse und führt Richtung Norden bis zum Kalvarienberggürtel. Anschließend wird auf der anderen Murseite über den Radweg Richtung Süden - über die Erzherzog-Johann-Brücke - zurückgelaufen. In Innsbruck startet der 23. IKB Silvesterlauf ab 15.30 Uhr nahe dem Haus der Musik. Die Strecke führt durch die Innenstadt, unter anderem über Burggraben, Herrengasse, Herzog-Otto-Straße und Rennweg bis hin vor die Hofburg. Hier sind aufgrund von temporären Sperren ebenfalls längere Verzögerungen möglich, so der ARBÖ. Feierlichkeiten bringen Verkehrseinschränkungen Nachmittags und insbesondere abends sorgen Silvesterpfade und weitere Feierlichkeiten österreichweit für Sperren und erhebliche Verkehrseinschränkungen. Der Wiener Silvesterpfad erstreckt sich vom Rathausplatz bis zum Neuen Markt. Im Veranstaltungsbereich herrscht Fahrverbot. Ab 14 Uhr bis 4 Uhr morgens kommt es zu Sperren auf der Ringstraße im Bereich Rathausplatz. Die U-Bahnstation Stephansplatz ist zudem ab 21 Uhr gesperrt. Mehrere Straßenbahnlinien (D, 1, 2, 71) werden von 18.30 bis 2 Uhr umgeleitet.