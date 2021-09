Wo es am Wochenende Staus geben wird

An diesem Wochenende enden die Schulferien in Ostösterreich und im Süden der Niederlande, eine Woche darauf in West- und Südösterreich sowie in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg.

Entsprechenden Rückreiseverkehr erwartet der ÖAMTC am Wochenende. Auch dürften noch einige Urlauber Richtung Adria unterwegs sein.