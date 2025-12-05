Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der November brachte Kälte und frühen Schnee. Pisten konnten dank der niedrigen Temperaturen beschneit werden. Viele Skigebiete in Österreich nutzten den frühen Wintereinzug und zogen den Start in die Skisaison nach vorne. Der Auftakt stimmt Touristiker optimistisch: Früher Schnee weckt bei vielen die Lust, Ski oder Snowboard anzuschnallen.

Tatsächlich planen drei von zehn Österreicher in der heurigen Saison zumindest einen Ausflug auf die Piste. Das geht aus den Unterlagen zum Report "Wintersport in Österreich" des Linzer Marktforschungsinstituts Spectra hervor. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber früheren Jahren, als gut die Hälfte der Bevölkerung regelmäßig Ski fuhr. Kosten als Hauptbremse Die Liftkartenpreise sind für viele der Hauptgrund, nicht mehr auf die Piste zu gehen. Von jenen, die heuer die Bretter nicht mehr anschnallen werden, geben 51 Prozent die zu teuren Liftkarten als Grund an. Für 35 Prozent sind es die Kosten für die Ausrüstung, für 25 Prozent jene der Gastronomie.