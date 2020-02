Winter ade? Von wegen: Absprung in den Schnee

Es ist das Image, mit dem Österreich wirbt: Glitzernder Schnee, tolle Pisten, Gemütlichkeit. Das Winterwunderland eben. Dafür wird beschneit, planiert und verbaut.

„Als Naturliebhaber und begeisterter Skifahrer ist man in der Zwickmühle“, sagt Stefan Spiegel. Man steht zwischen Umweltschutz und dem Wunsch, Pisten herunterzucarven. Spiegel beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Alpen. Er gründete gemeinsam mit Lana Bragin das Unternehmen „Marmota Maps“. Es stellt vor allem alpine, analoge Karten her – und das vom hohen Norden Deutschlands aus. In Hamburg, wo es die größte Ski-Community in der Bundesrepublik gibt, wurde auch an der Skigebietskarte für Österreich gebastelt. Am Rande: 300.000 Hamburger fahren Ski oder gehen langlaufen.

Größer und länger

In dem Start-up werden Daten von skiresort.info verarbeitet. Die Karten hängen sich Freunde der Berge in ihre Wohnzimmer oder Büros. Für den KURIER hat das Team einiges herausgesucht.