Wienerin der Woche: Erwachsenenvertreterin Brigita Dodik-Metlicka

Es war ein magischer Moment, erinnert sich Brigita Dodik-Metlicka: „Plötzlich begann der 103-jährige Mann mit mir zu reden.“ Die deutsche Sprache hatte der Bewohner einer Seniorenresidenz in Floridsdorf aufgrund seiner fortgeschrittenen Demenz nicht mehr parat, aber in der Muttersprache konnte sich der gebürtige Kroate wieder verständlich machen. „Die Fotos in seinem Fotoalbum haben ihm auch geholfen.“

Seit einigen Monaten engagiert sich Brigita Dodik-Metlicka ehrenamtlich beim VertretungsNetz. Der Verein ist noch immer besser als Sachwalterschaft bekannt. Diese Bezeichnung gilt heute allerdings als veraltet: „Wir bestimmen nicht über Menschen mit Behinderung, sondern mit ihnen.“ Die Vertreterin des 103-Jährigen hat als Bilanzbuchhalterin gearbeitet und sagt: „Ich liebe den Papierkram.“ Den muss sie in ihrem Ehrenamt auch erledigen – mit der Bank, mit dem Finanzamt oder auch der Pensionsversicherung.