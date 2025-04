Die Wien-Wahl ist bald geschlagen: Was hat diesen Wahlkampf besonders gemacht? Wie wird wohl die nächste Regierung in Wien ausschauen und was hat KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart in seiner journalistischen Karriere bereits alles auf Wahlparties erlebt? Darüber sprechen in dieser Episode von "Der Chefredakteur" Martin Gebhart und Innenpolitik-Redakteur Michael Hammerl. Außerdem: Am Ostersonntag ist Papst Franziskus verstorben - wie bereiten sich Medienhäuser auf solche Ereignisse vor und für wen werden Nachrufe vorbereitet'?