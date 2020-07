Wieder Katze mit kahlem Fell entdeckt

Vier Mal vier Zentimeter groß ist die kahle Stelle im Fell der elf Monate alten Katze: Donnerstagnacht entdeckte ein Steirer aus Graz-Umgebung die Wunde am Unterbauch seines Tieres, am Freitag zeigte er den Fall bei der Polizei an.

Der Katzenbesitzer sorgte sich, dass auch sein Haustier von jenem Unbekannten gequält worden sein könnte, der bereits zwei Katzen bei lebendigem Leib gehäutet hat. Diese Tiere konnten nicht mehr gerettet werden, sie wurden von einer Tierärztin eingeschläfert.