Wie in Linz ohne "Möchtegern-Rambos" für Ordnung gesorgt wird

Im Linzer Volksgarten herrscht striktes Alkoholverbot. Beim Rundgang bemerken die Frauen in einer Gruppe jemanden, der eine Bierdose in der Hand hält. Zügig marschieren sie in Richtung Zielperson. Die bemerkt die Ordnungsorgane und macht sich schnell aus dem Staub.

Nicht allen aus der Gruppe passt, was hier passiert. Eine Frau stänkert von der Parkbank aus, andere mischen sich ebenfalls ein. Zufällig ist die Polizei in der Nähe und übernimmt.