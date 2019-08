Wie der Dachstein zum Selfie-Kaiser der heimischen Berge wurde

Ein völlig anderes Bild der Instagram-Präsenz ergibt sich bei einem Vergleich von Tourismusorten. Da kommt etwa Schladming auf rund 144.000 Postings. Die Skiorte Lech in Vorarlberg und Ischgl in Tirol weisen indes über 200.000 Einträge auf. Übertrumpft werden beide von Kitzbühel, das auf 288.000 Postings kommt. Der in der Stadtgemeinde gelegene Hahnenkamm kommt dabei gerade einmal auf 30.000.