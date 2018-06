Wetterwarnung: Muren und kleinere Überschwemmungen möglich

Prognose.In den kommenden Tagen sind könnte es wieder zu Muren und kleinräumigen Überschwemmungen kommen. Ein Tiefdruckgebiet zieht von Polen nach Ungarn und bringt dabei feuchte Luft nach Österreich.

Von Mittwoch bis Freitag regnet es besonders vom Tiroler Unterland über das Salzkammergut bis zum Mostviertel. Durchschnittlich soll es, laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), zwischen 30 und 50 Millimeter, vereinzelt aber auch bis zu 100 Millimeter, regnen. „Im Norden und Osten Österreichs entstehen schon am Mittwoch erste Schauer. Die eigentliche Regenfront kommt dann am Mittwochabend von Nordosten her nach Österreich“, erklärt ZAMG-Meteorologe Christian Ortner. In der Nacht auf Donnerstag und am Donnerstag selbst soll es dann in ganz Österreich über Stunden regnen.