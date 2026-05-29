Wetterumschwung am Wochenende – es wird unbeständiger

Während die einen unter der Hitze stöhnen, genießen die anderen angenehme Badetage - mit beidem dürfte es bald vorbei sein: Die Geosphere Austria kündigte für das Wochenende einen Wetterumschwung an. Es soll ab Samstag feuchter und unbeständiger werden.

Freundlicher Samstag

Generell überwiegt auch am Samstag der freundliche Wettercharakter, besonders im Norden und Osten ziehen aber mehr Wolken auf, und es muss tagsüber auch mit teils gewittrigen Schauern gerechnet werden. Im Westen und Süden bleibt die entsprechende Neigung etwas geringer. Nach Frühtemperaturen von fünf bis 17 Grad klettern die Thermometer auf 25 bis 31 Grad.

Am Sonntag wird die Luftmasse feuchter und energiereicher. Nach einem oft sonnigen Start bilden sich bereits am Vormittag Quellwolken und diese entwickeln sich ausgehend vom Bergland rasch weiter und in der Folge entstehen immer öfter Regenschauer oder Gewitter. Der Wind dreht auf West und weht generell mäßig, in der Nähe von Schauern oder Gewittern lebt er aber teils kräftig auf. Frühtemperaturen zehn bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen 24 bis 29 Grad.

Unbeständig in die neue Woche

Unbeständig geht es durch den Wochenstart: Bereits von der Früh weg ziehen Wolkenfelder und Schauer über das Land. Dazwischen zeigt sich auch immer wieder die Sonne. Erst am späteren Nachmittag stabilisiert sich das Wetter langsam von Westen her. Der Wind weht schwach bis mäßig, in höheren Lagen und am Alpenostrand stellenweise auch lebhaft aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen zwölf bis 18 Grad, Tageshöchsttemperaturen 22 bis 27 Grad, mit den höchsten Werten im Süden.

Hoher Luftdruck und eine südwestliche Höhenströmung werden am Dienstag wetterbestimmend. Der Vormittag verläuft verbreitet sonnig, inneralpin gibt es aber auch Hochnebelfelder. Am Nachmittag bilden sich im Westen und Südwesten vermehrt Schauer und Gewitter, die zum Abend hin auch die Mitte des Landes erfassen. Im Norden und Osten bleibt es vorerst trocken. Die Frühtemperaturen reichen von acht bis 14 Grad, die Tageshöchsttemperaturen von 22 bis 27 Grad.