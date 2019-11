Wetter zum Wochenende: Sturmwarnung für die Berge, Nebel im Flachland

Ein mächtiges Tief nähert sich Westeuropa. Davor wird es aber stürmisch, ein Föhn kommt. Am Samstag sind laut Unwetterzentrale UWZ in manchen Tälern der Nordalpen Böen von bis zu 100 km/h zu erwarten. Hier wird es mit 14 bis 19 Grad außergewöhnlich mild. Und das dürfte bis weit in die kommende Woche hinein auch so bleiben: die Temperaturen sind überdurchschnittlich hoch. Erst zum Monatswechsel könnte es aus heutiger Sicht nachhaltig abkühlen.

"Regelrechter Föhnorkan"

Bereits am heutigen Freitag macht sich der Südföhn in den dafür typischen Tälern der Nordalpen mit kräftigen bis stürmischen Böen bemerkbar. „Vor allem vom Brandnertal über den Großraum Innsbruck bis zu den Salzburger Tauerntälern muss man mit Böen von 80 bis 100 km/h rechnen“, sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. „Ein regelrechter Föhnorkan kündigt sich sogar auf den Bergen an, beispielweise werden am Patscherkofel oder in den Kammlagen der Hohen Tauern Spitzenböen bis zu 150 km/h erwartet.“

Hochnebel

Am Sonntag lässt der Föhn zwar wieder nach, sorgt aber vom Salzkammergut bis zum Mariazellerland noch einmal für bis zu 16 Grad. „Deutlich frischer bleibt es am Wochenende dagegen generell in weiten Teilen des Flachlands, wo zäher Nebel und Hochnebel die Temperaturen kaum über die 10-Grad-Marke steigen lassen,“ dämpft der Meteorologe die Hoffnung der Flachländler auf ein ähnlich mildes Wochenende wie in den Föhngebieten.