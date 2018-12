Wetter zu Weihnachten: Regen statt Schnee

Mit winterlichen Bedingungen kann man hingegen in höheren Regionen rechnen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1.000 Meter, von Salzburg ostwärts sogar auf 800 bis 400 Meter. Am Nachmittag kann teilweise die Sonne durchkommen.

Reiseverkehr

Am 23. und 24. Dezember ist laut ÖAMTC nicht mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Erst an den beiden Weihnachtsfeiertagen geht der Club von teils lebhaftem Verkehr in die Skigebiete aus. Längere Staus sind an diesen Tagen aber nicht zu erwarten.