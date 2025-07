Grillen unterm Regenschirm? So wird das Wetter am Wochenende

Der Hochsommer lässt weiter auf sich warten, wie die Prognose der Geosphere Austria am Donnerstag zeigt. Sowohl am Wochenende als auch am Anfang der nächsten Woche sind Regenschauer und Gewitter möglich. Am Sonntag und zum Wochenstart klettern die Temperaturen wieder auf bis zu 30 Grad, es bleibt aber unbeständig.

Am Freitag steigen die Temperaturen nur langsam an. Von Vorarlberg bis nach Unterkärnten scheint in den Morgenstunden noch vermehrt die Sonne. Allmählich ziehen aber auch hier - wie im Rest des Landes - vermehrt Wolken und Regenschauer auf. Diese fallen von Innsbruck bis ins Mostviertel am kräftigsten aus. Im Laufe des Tages nehmen sonnige Abschnitte in ganz Österreich jedoch zu. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Wienerwald teils lebhaft, aus westlicher Richtung. Die Frühtemperaturen liegen bei neun bis 15 Grad, die Tageshöchstwerte bei 18 bis 25 Grad.