Wochenendwetter: Nach Kaltfront folgen sommerliche 29 Grad

Nach einem frühsommerlichen Donnerstag bringt eine Kaltfront am Freitag vorübergehend kühlere Luft und etwas Regen nach Österreich. Die Abkühlung fällt jedoch nur kurz aus: Bereits am Wochenende kehren Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 29 Grad zurück, prognostizierten die Experten von Geosphere in einer Aussendung am Mittwoch. Im Großteil Österreichs ist es am Donnerstag bis weit in den Nachmittag hinein eher gering bewölkt und recht sonnig, auch wenn sich der Himmel allmählich mit einigen hohen Wolken überzieht. In den westlichen Landesteilen machen sich bereits gegen Mittag zunehmend dichter werdende Wolken einer Störungszone bemerkbar. Ab dem späteren Nachmittag oder Abend muss vor allem in Vorarlberg und Tirol mit aufkommendem Regen bzw. mit ersten, teils gewittrigen Regenschauern gerechnet werden. Die Frühtemperaturen liegen zwischen sechs und 15 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 21 und 27 Grad.

Kaltfront zieht über das Land hinweg Am Freitag zieht eine Kaltfront unter langsamer Abschwächung von West nach Ost über das Land hinweg und bringt zunächst viele dichte Wolken und etwas Regen. Während dieser im Osten und Süden gebietsweise bis über Mittag anhält, beginnen die Wolken im Westen und Norden bereits wieder aufzulockern. Ein paar Regenschauer neben sonnigen Auflockerungen folgen nach, doch bis zum Abend trocknet es mit Ausnahme der Alpensüdseite weitgehend ab. Die Frühtemperaturen erreichen acht bis 16 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 13 bis 20 Grad. Der Samstag beginnt noch sehr sonnig, in der Westhälfte und im Bergland sind tagsüber aber vermehrt Quellwolken zu erwarten und auch der eine oder Regenschauer entsteht. In der Osthälfte ist die Schauerneigung deutlich geringer, meist bleibt es trocken und auch der sonnige Wettercharakter überwiegt bis zum Abend. Die Frühtemperaturen umspannen fünf bis 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 20 bis 26 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.