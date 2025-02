Neuschnee erwartet: Tief "Max" sorgt für winterliche Bedingungen

Ein Problem, das sich im Lauf des Donnerstag dann auch noch ausbreiten könnte. So sollten sich Autofahrer, die im östlichen Flachland unterwegs sind, in der Nacht zum Freitag mit gefrierendem Regen beziehungsweise Schneeregen einstellen.

In der Nacht zum Freitag beginnt es von Westen her zu schneien, und das durchaus ergiebig, wie Martin Templin. Meteorologe beim Wetterdienst Ubimet, schildert: Von Vorarlberg über Tirol und Salzburg bis nach Kärnten fallen im Bergland bis zu zehn Zentimeter Neuschnee , was vor allem in den Skigebieten kurz vor dem Start in den dritten Teil der Semesterferien (Steiermark und Oberösterreich) für Freude sorgen wird.

Der meiste Neuschnee dürfte aber in Kärnten fallen: In Klagenfurt könnten über Nacht zwei bis vier Zentimeter zusammenkommen, das gibt dann schon eine ordentliche Schneedecke.

"Max" verzieht sich aber demnächst, um "Finja" Platz machen. Und auch wenn mit "Finja" ab Samstag ein Hochdruckgebiet herrscht, die Temperaturen bleiben tief und die Sonne versteckt sich in weite Teilen Österreichs hinter Wolken (ausgenommen nur das Bergland im Westen) - die Eigenschaft haben Winterhochdruckgebiete so an sich.

Wie kalt wird es?

So pendeln sich am Wochenende die Tageshöchstwerte etwa in Wien zwischen null und zwei Grad ein, in Nieder- und Oberösterreich liegen sie zwischen minus und plus zwei Grad, Salzburg kommt aus dem Dauerfrost nicht hinaus. "Aber wir sind noch mitten im Winter", erinnert der Meteorologe. "Solche Temperaturen sind völlig im Rahmen dessen, was man im Februar erwarten kann."