Vom Frühling retour in den Winter: Tief bringt Schnee bis in tiefe Lagen

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Noch regiert "Max", jedenfalls eine Zeit lang: Das Hoch im Norden bringt - unterstützt von einem Höhentief über dem Mittelmeerraum - bis Mitte der Woche verbreitet noch angenehm frühlingshafte Temperaturen. Und danach? Danach kommt Tief "Livia" und schubst einen "Schwall arktischer Kaltluft in das Land", beschreibt Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet.

Wer kann, sollte am Dienstag noch Spaziergänge einplanen: Laut Meteorologen scheint häufig die Sonne, die Tageshöchsttemperaturen liegen je nach Region zwischen 12 und 18 Grad. Es beginnt zu regnen . . . Der Mittwoch beginnt dann noch ebenfalls recht sonnig, doch vom Westen her nähert sich "Livia". Schon am Nachmittag setzt in Vorarlberg und Tirol Regen ein, bis Mittwochabend breitet sich der Niederschlag über beinahe ganz Österreich aus. Trocken dürfte es vorerst nur von Unterkärnten bis ins Burgenland bleiben.

In der Nacht zum Donnerstag wird es dann merklich kühler - und die Schneefallgrenze sinkt in den Alpen bis in Tallagen ab. . . . und zu schneien Der Winter feiert sein Comeback, es kann bis auf 800 Meter herab schneien: "Auf den Straßen muss man mit winterlichen Verhältnissen rechnen", warnt Meteorologe Zimmermann. Die Temperaturen gehen am Donnerstag um mehr als zehn Grad zurück, allerdings ist Österreich noch zweigeteilt: Im Westen errechen die Tageshöchstwerte nur noch 11 Grad, während im Osten noch einmal bis zu 20 Grad drin sind.